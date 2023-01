Hulp voor jonge moeder Aisha (25) uit Enschede, die de slaapkamer van haar dochter in rook zag opgaan

ENSCHEDE - Een week na de brand in haar huurappartement in Enschede is er hulp voor de jonge moeder Aisha. Na kortsluiting in een elektrische deken gingen nagenoeg alle spullen in de slaapkamer van de oudste dochter verloren. Pas daarna kwam Aisha erachter dat ze niet verzekerd was. Het team Pro Jonge moeders heeft zich nu over haar ontfermd. „Er komt veel op haar af.”

11 januari