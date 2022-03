1.000 plekken in Twente gevonden voor vluchtelingen uit Oekraïne, regio klaar voor ‘grote stroom’

Een klooster in Denekamp, hotel in Losser, oude school in Oldenzaal en een kerk in Delden: in heel Twente zijn de laatste weken op ‘creatieve’ locaties opvangplekken voor vluchtelingen uit het oorlogsgebied in Oekraïne gerealiseerd. De verwachting is er op korte termijn de grote stroom vluchtelingen echt op gang komt, zegt de Veiligheidsregio Twente.