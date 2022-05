100 jaar Willem Brakman: avond en heruitgave

Op 13 juni zou schrijver Willem Brakman (1922 - 2008) 100 jaar zijn geworden. Dit wordt gevierd met een heruitgave van zijn roman Leesclubje en een avond in Spui25 in Amsterdam. Kenners en liefhebbers gaan daar op 13 juni met elkaar in gesprek over leven en werk van de schrijver die lang in Enschede en daarna in Boekelo heeft gewoond.

Eerst combineerde Brakman zijn schrijverschap met zijn baan als bedrijfsarts, maar al snel na zijn debuut werd hij fulltime schrijver. Hij ontpopte zich als veelschrijver. Elke twee jaar verschenen drie boeken van hem. In 1980 ontving hij de P.C. Hooftprijs. Later zou blijken dat hij toen nog niet op de helft van zijn oeuvre zat.



Leesclubje met moord

Leesclubje is een roman uit 1985, waarin een kwakkelende oude man centraal staat die behoorlijk de weg kwijt is. Zo pleegt hij een moord, en verkeert vervolgens in het onzekere of hijzelf niet eigenlijk het slachtoffer is. Arie Storm schreef bij de heruitgave een voorwoord. Storm zal ook op de avond in Spui25 aan het woord komen, evenals Brakman-biograaf Nico Keuning. Actrice Lilou Dekker zal een fragment uit Leesclubje voordragen. Aanmelden via de website van Spui25.