‘18.000 euro voor uitvaart? Had ook voor 3000 gekund’: erfgename naar de rechter

Clasina Douma, levenspart­ner van Theo Wolvecamp en Rudy Klomp, overleden

ENSCHEDE - Clasina Douma (74) levenspartner van achtereenvolgens de kunstenaars Theo Wolvecamp en Rudy Klomp, is deze week overleden. Douma, die zelf ook kunstenaar was, schreef in haar laatste levensjaar een boek waarin zij terugblikt op haar bewogen leven.