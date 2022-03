242.000 euro voor onterecht ontslagen en beschadigde directeur Stadsbank Oost-Nederland

Voormalig directeur Aant de Jong van de Stadsbank Oost-Nederland was onterecht ontslagen en heeft recht op een vergoeding van 242.000 euro, oordeelt de rechtbank in Zwolle. De Stadsbank krijgt een tik op de vingers omdat zij sinds 2016 verzuimt om De Jongs naam te zuiveren.

De oud-directeur werd in 2013 ontslagen door de Stadsbank Oost-Nederland na een rapport over intimidatie, bedreiging en ook seksuele intimidatie op de werkvloer. Volgens de onderzoekers was het management ernstig tekortgeschoten. De Jong maakte bezwaar tegen zijn ontslag en zijn beschadigde reputatie, en met succes.

Onterecht ontslagen

In 2016 oordeelde de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in dit soort zaken, dat De Jong onterecht was ontslagen en recht heeft op een ontslagvergoeding. Ook kreeg de Stadsbank Oost-Nederland de taak om De Jongs beschadigde reputatie publiekelijk te herstellen. Dat gebeurde niet en voormalig directeur moest zich weer tot de rechter wenden.

De rechtbank in Zwolle oordeelt dat de Stadsbank verantwoordelijk is voor het onterechte ontslag van de oud-directeur en deze voortslepende kwestie. „Daarbij benadrukt de rechtbank dat eiser hierin geen enkele blaam treft,” zegt de rechtbank. Tijdens de zitting in Zwolle vertelde De Jong dat hij en zijn gezin ernstig hadden te lijden onder alle negatieve berichtgeving.

Eerherstel

De Stadsbank heeft de oud-directeur extra beschadigd door hem aan zijn lot over te laten, oordelen de rechters. De Jong was in 2016 door de Centrale Raad van Beroep volledig gerehabiliteerd, maar tot op de dag van vandaag heeft de Stadsbank nagelaten om zijn naam publiekelijk te zuiveren. Dit maakte ook zijn zoektocht naar een nieuwe baan een stuk moeilijker, zeggen de rechters.

De Stadsbank Oost-Nederland vertelde dat zij het advies van een externe communicatie-expert volgde en alleen te communiceren als er een positief bericht zou zijn. Volgens de rechtbank was dit geen reden om de uitspraak van de hoogste bestuursrechter in de wind te slaan, en gaat er van uit dat de Stadsbank hier alsnog snel actie in onderneemt.

Reputatieschade

De bestuursrechter wees de gevraagde 112.000 euro door geleden reputatieschade af. De oud-directeur stelde hiervoor de Stadsbank en 21 betrokken gemeenten aansprakelijk, behalve zijn huidige werkgever de gemeente Losser. Deze eis paste niet in dit proces, zei de rechter. Daarvoor zal De Jong een procedure bij de civiele rechter moeten starten.