3000 gratis bomen voor dik 7000 euro niet ‘door de shredder’, maar ‘tot de verbeelding sprekende actie’

Peiling: BBB stevent in Overijssel af op verplette­ren­de verkie­zings­winst

Het is niet de vraag óf de BoerBurgerBeweging (BBB) de grootste wordt in Overijssel, het is de vraag hoe verpletterend die zetelwinst zal zijn. Een peiling van I&O Research laat zien dat eerst BBB komt, dan een hele tijd niets en dan een versplinterd peloton van de overige dertien partijen.