500 asielzoekers moeten voor 1 juli weg van vliegveld Twente, maar waarheen? ‘Wij weten het ook niet’

De noodopvang op Vliegveld Twenthe biedt onderdak aan 500 mensen. Tijdelijk. Dat was de afspraak. Maar nu de deadline in zicht komt, is er nog nergens vervangend onderdak. De opvang van asielzoekers is zelfs zo slecht geregeld dat het kabinet dit als een nationale crisis bestempelde. Volgens vluchtelingenorganisatie UNHCR is Nederland door een ondergrens gezakt. In Twente is nu ook de bodem in zicht.