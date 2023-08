A.u.b niet met de kont, maar met de neus inparkeren: dit is het unieke verkeersbord van Iris in Enschede

Mooiste toeristi­sche attractie van Hengelo is dicht. Waarom?

Het is naast de Waarbeek de grootste toeristische attractie van Hengelo. Maar over het oude spoor tussen de Kuipersdijk en Twekkelo rijdt dit zomerseizoen geen enkele fiets. En dat midden in het hoogseizoen. Wat is er aan de hand?