Aanhanger volledig in brand in buitengebied Enschede

Grolsch Veste mogelijk decor finaletoer­nooi Nations League

ENSCHEDE - Met de last-minute zege van Oranje op Wales (3-2) is de kans toegenomen dat er internationaal topvoetbal naar Enschede komt. De Grolsch Veste is namelijk serieus in beeld als host voor het finaletoernooi van de Nations League in 2023.

15 juni