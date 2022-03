Aanrijding op Lossersestraat in Enschede, één persoon gewond

Meer vrouwen in Twentse gemeentera­den, mede dankzij voorkeurs­stem­men

ENSCHEDE - De kiezer heeft besloten dat vrouwen in de lokale politiek meer invloed krijgen. Mede dankzij voorkeursstemmen komen er meer vrouwen in de Twentse gemeenteraden te zitten. Ook in de Achterhoek is een kleine kentering zichtbaar.

30 maart