Aanrijding tussen drie auto’s op de afrit van de A35 bij Enschede-Zuid

Voorstel: houd Koningsdag altijd op donderdag

Het beviel goed, Koningsdag op donderdag. Mede door het heerlijke weer, wat natuurlijk enorme mazzel was, maar geluk dwing je nu eenmaal af, zo wordt beweerd. Hoewel, als dat werkelijk zo is, waarom hebben we het met z’n allen dit voorjaar dan niet eerder afgedwongen? 2023 is het jaar met een voorjaar zonder lente.