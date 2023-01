Aantal meldingen in Enschede over illegale afvaldump daalt, maar dat zegt niet alles

Bij Twente Milieu kwamen in 2021 ruim 8300 meldingen binnen. Dat waren er in 2020 ruim 8900. Het resultaat over het afgelopen jaar is niet bekend, omdat de cijfers over het laatste kwartaal er nog niet zijn. „Maar we verwachten dat het aantal lager is dan het jaar ervoor”, aldus een woordvoerder. De teller over de eerste drie kwartalen van 2022 staat op bijna 5200 meldingen. De cijfers over het tweede en derde kwartaal van 2022 zijn zelfs lager dan in dezelfde periode twee jaar eerder.

De woordvoerder van Twente Milieu tekent er bij aan dat het lastig is om iets over deze cijfers te zeggen. „Het gaat over het aantal meldingen, dus niet over het aantal locaties. In theorie kunnen er drie meldingen zijn over één klacht of locatie”, merkt zij op. „Ook kan het zijn dat er wel overlast was, maar dat daar geen melding van is gemaakt.”

Bijna 800 boetes

In 2022 heeft de gemeente 795 boetes uitgedeeld voor illegale bijplaatsingen naast containers en 24 voor illegale dump. Daarnaast zijn er 140 waarschuwingen gegeven voor illegale bijplaatsingen. In sommige gemeentes zijn in 2022 veel meer meldingen over illegale dumppraktijken gedaan, maar minder boetes uitgedeeld. Het vermoeden bestaat dat overtreders steeds vaker de controleur te slim af zijn.

Sinds 1 januari mogen particulieren tot 300 kilo afval gratis naar de stortplaats brengen. Dat heeft in de eerste week van het nieuwe jaar nog niet tot veel meer bezoekers geleid: 4155 tegen 4073 in dezelfde periode een jaar eerder.