Adriano T. (38) verdwijnt een half jaar achter de tralies na laffe diefstallen in Enschedees verzorgingstehuis

Tubantia Crime Podcast ‘Jihad Jafo viel terug in wereld drugstrans­por­ten en belangwek­ken­de tip in de zaak ‘Beckum’’

Een supermarkt die drie dagen dicht moet voor politieonderzoek, een militair die informatie lekte aan de zwaarste criminelen en de gruwelijke details uit de Schelfhorstparkmoord in Almelo. In de nieuwe Tubantia Crime Podcast bespreken host Frank Bussink en misdaadverslaggever Erwin Waanders actuele zaken in Twente.

6 oktober