Advocaat van Viruswaarheid verliest strijd tegen avondklok: 'Mensen mochten hun huis niet uit, dat gaat te ver’

update Burgerbe­lan­gen wint overtui­gend in Enschede en gaat van 7 naar 10 zetels: ‘Ook in Lonneker nummer één, prachtig’

ENSCHEDE - Burgerbelangen is de overtuigende winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag in Enschede. De lokale partij, vier jaar geleden al de grootste in de stad, haalde ruim 20 procent van alle stemmen binnen. Burgerbelangen groeit naar tien zetels, is de voorlopige verwachting.

17 maart