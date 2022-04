Afleiding door mobiele telefoon achter het stuur kost mensenlevens

Nieuwe ijssalon bij de Universi­teit Twente: ‘Ik vind het belangrijk dat het ijs vegan is’

ENSCHEDE - Carlos Leeflang is eigenaar van de Subway bij de Universiteit Twente en daar komt binnenkort nog een ijssalon bij. Als alles goed gaat openen halverwege mei de deuren van ijssalon Frosty’s in het gebouw waar ook de Subway zit. Voor Leeflang was het al snel duidelijk dat hij een ijswinkel ging worden: „Als ik ooit nog iets ga doen, dan is het met ijs.”

22 april