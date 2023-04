Afspraakje met ‘Sanne’ in Almelo blijkt valstrik, overvallers veroordeeld voor afpersen zwakbegaafde man

Mandy (23) begint vintagewin­kel GrannyCool in Enschede: ‘We moeten letten op hoe we omgaan met wat we hebben’

Bij haar onlinewebshop via Instagram GrannyCool.vintage kopen klanten uit heel Nederland tweedehands- en vintagekleding en interieurspullen, maar een echte winkel had Mandy Kleinhans (23) nog niet. Daarin komt verandering. Ze opent binnenkort haar zaak GrannyCool aan de Haverstraatpassage 28 in Enschede. „Hier komt alles voor mij samen.”