Agenten betalen tv uit eigen zak na inbraak in Glanerbrug

VIDEO Je fiets kwijt? Grote kans dat hij bij Het Depot in Enschede staat

16:35 ENSCHEDE - Oude fietsen worden bij Het Depot in Enschede een nieuw leven ingeblazen. De fietsen worden daar verzameld, opgeknapt en doorgegeven aan een nieuwe eigenaar die leeft in de bijstand. Sinds vorige week is het gevestigd aan de Euregioweg 310 op het Euregio Bedrijvenpark Enschede.