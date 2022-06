AKI-studenten in examenjaar worstelen nog met corona: ‘We hebben twee jaren verloren’

release in Enschede Eerste album van Twentse band Wasteland Viper gaat nu al de wereld over: ‘Het is zelfs in Japan te koop, hoe vet is dat?

ENSCHEDE - Het moet deze vrijdag 1 juli ‘een echt rock ’n rollfeestje’ gaan worden in de Saxionzaal van het Enschedese poppodium Metropool. De Twentse band Wasteland Viper presenteert daar namelijk hun eerste album: Dead Men Tell No Tales. Een opstapje naar een groot publiek? „Ons album is straks gewoon in Japan te koop, hoe gaaf is dat?”

