Alcohol- en drugsverbod bij helft beschermd woonlocaties van RIBW Overijssel

Zorgbureau uit Almelo groeide te hard, liet het werk doen door studenten en krijgt nu de rekening

ALMELO - ETM PersoonsGebondenBegeleiding uit Almelo moet bijna 120.000 euro terugbetalen aan de gemeente Enschede, omdat het zorg leverde met personeel dat niet de juiste papieren had. Over een bureau dat sneller groeide dan het aankon en daarom maar studenten inhuurde. „Het is heel lastig om goed personeel te krijgen.”

27 augustus