Alle Twentse gemeenten per 10 oktober van Russisch gas af

LOSSER - Alle Twentse gemeenten zeggen per 10 oktober hun gascontract met Gazprom op. Nieuwe sanctiemaatregelen tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne maken dit mogelijk. Het leidt mogelijk tot veel hogere kosten, maar dat gemeenten zeggen dat dit de prijs is die ze bereid zijn te betalen.

Het stelt de gemeenten wel voor een enorme uitdaging. Welke aanbieder kan per die datum jaarlijks zo'n 15 miljoen kuub gas aan de veertien Twentse gemeenten leveren?

Die zorg ligt op tafel, maar het stoppen met Russisch gas is voor alle gemeenten vanzelfsprekend nu die mogelijkheid er ligt. Al snel na de inval van Rusland in Oekraïne spraken de Twentse gemeenten die wens uit, maar leek er juridisch geen uitweg.

Link met Gazprom Rusland

Die is er nu wel. Gazprom Nederland is gelieerd aan Gazprom Duitsland, dat op haar beurt weer valt onder de Russische tak van het gasbedrijf. Daarmee is Gazprom Nederland een gesanctioneerd bedrijf en is het voldoende dat een gemeente een kennisgeving stuurt dat ze het contract opzegt.

Dat gebeurt per 10 oktober. Het ministerie van Economische Zaken staat garant voor eventuele boetes die alsnog volgen, ook al is dat niet de verwachting.

Op zoek naar nieuwe aanbieder

Losser, Enschede en Hof van Twente hadden voor het uitbreken van de oorlog hun contract al per 1 januari 2023 opgezegd, omdat ze grotendeels overstappen op groen gas. Dat betekent dat zij slechts drie maanden eerder een nieuwe leverancier nodig hebben. Daarvoor ligt een aanbesteding klaar, waar de andere 11 gemeenten, die nog een contract hadden tot 1 januari 2025, op mee kunnen liften. Die gaat binnen enkele weken de markt op.

15 miljoen kuub gas

De veertien gemeenten moeten een aanbieder vinden die ze jaarlijks van zo'n 15 miljoen kuub gas voorziet. Dat is in deze tijd een enorme uitdaging. Het risico bestaat dat gemeentehuizen en andere gebouwen van de gemeenten vanaf oktober niet meer met gas kunnen worden verwarmd. Als dat gebeurt, treden de gemeenten in overleg met het ministerie over een oplossing.

Torenhoge gasprijs

De gasprijzen rijzen op dit moment de pan uit dus de kosten voor gemeenten zullen fors stijgen. „Net als elk huishouden in Twente gaan we dat voelen. Maar dat is de prijs die we bereid zijn om te betalen om zo Oekraïne te steunen”, aldus Jaimi van Essen, wethouder in Losser en kartrekker op dit dossier namens de veertien Twentse gemeenten.