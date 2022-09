Alleen al om deze reden zijn internationale studenten een aanwinst voor Enschede

Marisol is een inwoonster van Bogota die haar beklag doet over een fietsendiefstal in Enschede. Ik kon een glimlach niet onderdrukken toen ik haar verbazing en verontwaardiging las. Fietsendiefstal is een onderwerp waarover we als Nederlanders onze schouders ophalen. Ik denk dat als ik het op de redactie vraag, er meer mensen zijn van wie wél dan geen fiets is gestolen. Hoezo die verbazing bij een inwoner van Colombia?