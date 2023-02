Alleen de ijsmeester is er nog, maar hoelang nog?

Hengelo drukt ophef de kop in: ‘Het regent straks géén roestkor­rels op de markt’

HENGELO - Het frame op het Hengelose marktplein mag er dan uitzien als geroest cortenstaal, het is het niet. Het is staal met een gecoat laagje in de kleur van cortenstaal. Bezoekers van de nieuwe markt hoeven zich dus geen zorgen te maken over roest. „Het regent straks géén korrels roest”, aldus de gemeente.

16:02