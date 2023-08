Alles wat je wilt weten over studeren in Enschede op een rij

Altijd al riant willen wonen met uitzicht op een kerktoren? In Haaksber­gen kan dat binnenkort (en daar is heel veel belangstel­ling voor)

Het is dorps en grootstedelijk tegelijk. Wie riant wil wonen in of vlakbij het centrum van Haaksbergen, wordt op z'n wenken bediend. Zeven huizen en vijf appartementen worden binnenkort in de markt gezet. Toevallig of niet, allemaal met uitzicht op een kerktoren.