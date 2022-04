Alles wordt duurder, maar zo kun je er in Twente en de Achterhoek toch nog voordelig op uit met kids

Qmusic The Party FOUT XXL komt naar Enschede tijdens Konings­nacht

ENSCHEDE - Vanwege coronamaatregelen kon het feest vorig jaar niet doorgaan, maar dit jaar is dat helemaal anders. Qmusic The Party FOUT XXL staat in de startblokken voor Koningsnacht. Veel mensen hebben hun kaartje van vorig jaar gewoon gehouden. „Dat zorgt voor extra motivatie”, aldus Rik van de Merwe van Absolutely Fresh.

29 maart