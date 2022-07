Als de koning Shell tankt, kan hij Groningers sponsoren én zichzelf

Steeds warmer: tropische groente karaila, de bittere komkommer, groeit nu ook in een Twentse tuin

ENSCHEDE - De Enschedese Surinamer Anand Nandpersad is, naar eigen zeggen, de eerste man in Twente die het is gelukt om de tropische groente karaila te oogsten uit eigen tuin. „Normaal groeit deze groente wel in kassen, maar met het warme weer dit jaar heb ik de gok gewaagd om ze gewoon in de buitenlucht in mijn achtertuin te oogsten”, vertelt Anand.

11:00