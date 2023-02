‘Als Feyenoord op 1 januari dit had geboden, was Zerrouki nu in de Kuip geweest’

Collectant aan de deur? Zo weet jij of je met een oplichter te maken hebt

ALMELO - Collectant aan de deur? Snel afkopen met een gift in de collectebus? Die tijd is voorbij. Ze lopen met tablets en pinapparaten. Dat roept vragen op. Waar moet je op letten? En wat als je het echt niet vertrouwt? In een paar eenvoudige stappen weet je zeker dat je geld goed terechtkomt.

31 januari