Als het kwik in Arizona tot 50 graden stijgt, wordt het ook Joop uit Enschede te gek

eens een tukkerJoop Plaggenborg (70) vertrok in 1985 uit Enschede naar de VS. Sinds drie jaar woont hij in Arizona, waar de temperatuur in de zomer kan oplopen tot 50 graden. „Drie maanden per jaar moet je hier wegwezen, voor de rest is het hier schitterend.”