Als het weer meezit begint bestrijding eikenprocessierups nog vanavond

ENSCHEDE - De eerste lichting eikenprocessierupsjes is uit het ei gekropen; werk aan de winkel voor de bestrijders van de ‘jeukrups’. Carlijn Hartlief, projectleider eikenprocessierups meldt dat deze Tweede Paasdag nog zal worden begonnen met de bestrijding. In Enschede gaat dat met een biologisch bestrijdingsmiddel: piepkleine aaltjes zullen het aantal eikenprocessierupsen met 40 tot 60 procent verminderen.

Omdat de aaltjes die in de bomen worden gespoten zelf niet tegen UV-licht kunnen, wordt 's avonds en 's nachts gespoten. Verantwoordelijk wethouder Jurgen van Houdt: „Ik ben blij dat er weer zoveel mensen klaarstaan om Enschede een zomer te bezorgen met fors minder jeuk. Het blijft elk jaar spannend wat het resultaat gaat zijn, maar dit jaar voel ik gezonde spanning. Met de resultaten van vorig jaar in het achterhoofd heb ik alle vertrouwen in een goede uitkomst.”

Het grootste deel van de Enschedese eiken wordt vanaf eind april behandeld met bacteriën. Dat is het moment dat het blad aan de eikenbomen komt en de bacteriën hun werk kunnen doen. In totaal worden meer dan 21.000 eiken in Enschede behandeld met een biologisch bestrijdingsmiddel. Via enschede.nl/eikenprocessierups valt meer informatie te lezen en is ook een interactieve kaart beschikbaar waarop per straat kan worden opgezocht waar welk biologisch middel wordt toegepast.

Overlast van de machine

Zowel de aaltjes als de bacteriën worden met veel kracht hoog in de boom gespoten. Dat geeft wat geluidsoverlast, zeker als de tractor met waaier ’s avonds en ’s nachts voorbij komt. Ook kunnen door de kracht oude, achtergebleven brandharen van de eikenprocessierups uit de boom loskomen. Die kunnen irritaties veroorzaken. Het advies is om ramen en deuren dicht te houden als de machine voorbij komt.

Omdat de bestrijding erg afhankelijk is van het weer, is niet van tevoren te zeggen waar en wanneer de machine precies langskomt. Bij (dreigende) regen wordt het spuiten uitgesteld, en ook als het 's nachts kouder dreigt te worden dan 6 graden Celsius, of harde wind wordt voorspeld.