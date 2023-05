Als ook de camera’s er hangen bij FC Twente, weten de trainers echt álles over hun spelers

Bonje rond Henk ten Napel, de Twentse dierenred­der van Paard Zoekt Baas: ‘Dit is gewoon mishande­ling’

Enschedeër Henk ten Napel is een groot en erkend dierenvriend. Door de politie is hij vorig jaar als een ware paardenredder in het zonnetje gezet. Er was taart. Maar er wordt getornd aan zijn voetstuk. Op internetforums wordt flink geklaagd over zijn opvang Paard Zoekt Baas (PZB) en mislukte ‘adopties’. Ten Napel is furieus en vecht terug.