Alweer een aanbieder van deelfietsen in Enschede: ‘Je gaat snel merken dat er te weinig zijn in plaats van te veel’

ENSCHEDE - Met de komst van Dott is Enschede weer een aanbieder van deelfietsen rijker. Sinds dinsdag zijn de e-bikes van Dott in de stad te vinden. Volgens Sven Jaspers, General Manager van Dott in Nederland, is de keuze niet zomaar op Enschede gevallen: „Deze stad is erg geschikt.”

Waar zijn jullie actief?

„Wij zijn momenteel in meerdere Europese landen actief. Daar hebben we ook deelsteps, maar dat mag in Nederland nog niet. In Nederland zijn we twee weken geleden begonnen in Amersfoort en sinds dinsdag in Enschede. Toen hebben we 80 fietsen geplaatst en gisteren zijn er nog meer geplaatst. Er staan nu 160 fietsen in Enschede.”

Waarom hebben jullie Enschede gekozen als stad om actief te zijn?

„Enschede is een mooie stad in het oosten van Nederland met veel inwoners. Daar zijn we naar op zoek. Het ligt ook naast Hengelo, waardoor er een mogelijkheid is om een cluster te vormen. Doordat er ook veel bedrijven zijn en de universiteit in Enschede zit is deze stad erg geschikt.”

Er zijn in Enschede al meerdere aanbieders van deelfietsen en deelscooters. Hoe onderscheiden jullie je?

„Dat doen we op meerdere manieren. We plaatsen de fietsen in rekken en stimuleren de gebruikers om dat ook te doen. In de binnenstad zijn er zones waar ze niet hard kunnen rijden. Op die manier ontstaat er een positief beeld van Dott. We hebben ook een aantrekkelijk tarief en maken geen gebruik van een starttarief. Met campagnes proberen we mensen over te halen. Tot slot is onze fiets luxer uitgevoerd, waardoor het gebruiken ervan comfortabeler is, en gaat de fiets langer mee.”

Vallen jullie wel op tussen de vele mogelijkheden?

„Onze kleurencombinatie springt er wel uit. Veel van de voertuigen hebben dezelfde kleur. Wij hebben ervoor gekozen om een fiets te maken met een blauw frame en rode wielen. Die kleuren gebruiken we door heel Europa. We zijn dus overal makkelijk te herkennen.”

Is er gezien de vele aanbieders nog wel genoeg markt voor jullie?

„Jazeker. In het buitenland is de dichtheid van aanbieders nog veel groter. Als de mensen eenmaal kennismaken met de deelfiets, dan komen ze erachter dat het eigenlijk wel heel handig is. Je gaat dan al snel merken dat er juist te weinig deelfietsen zijn in plaats van te veel.”