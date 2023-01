Anne doet aan birdnesting: ‘Het is geen fijne situatie, maar we maken er het beste van’

OVERDINKEL - Birdnesting heet het. Een vorm van co-ouderschap waarbij de kinderen in het ouderlijk huis blijven wonen en hun gescheiden ouders er om en om verblijven. Het is de laatste jaren in zwang geraakt. Maar hoe bevalt het? „Voor onze kinderen is het erg prettig, maar ik zit in de overlevingsstand.”

Anne Eertman (38) en haar ex-partner zijn al ruim een half jaar uit elkaar, maar ze delen nog wel een woning. Doordeweeks woont Anne samen met de kinderen in het ouderlijk huis in Overdinkel, om het weekend haar ex. Na een relatie van vijftien jaar is voor Anne de koek op. Ze zet er een punt achter en gaat op zoek naar een andere woonruimte. Dat is door de krapte op de woningmarkt makkelijker gezegd dan gedaan. „Op een woning komen soms wel vijfhonderd reacties binnen”, zegt Anne. „Mijn ex en ik hebben een goede verstandhouding. Hierdoor is mijn situatie niet schrijnend genoeg om sneller voor een woning in aanmerking te komen.”

Geen urgentieverklaring

Waar Anne naar verwijst, is een urgentieverklaring. In principe werken Twentse gemeenten niet met deze regeling. Woningcorporaties verdelen de huurhuizen via loting, zodat iedereen gelijke kansen heeft om voor een huis in aanmerking te komen. Sommige woningcorporaties kunnen in heel bijzondere situaties wél een woning toewijzen. Maar dat gebeurt alleen in situaties waarbij veel problemen spelen en een woning onderdeel is van de hulp. Een echtscheiding of relatieproblemen behoren niet tot deze bijzondere situaties.

In de overlevingstand

Anne en haar ex doen dus noodgedwongen aan birdnesting. Dit is een vorm van co-ouderschap waarbij de ouders van huis wisselen zodat de kinderen niet op en neer hoeven te pendelen. Dit zou een gunstig effect moeten hebben op de rust en stabiliteit binnen het gezin. Maar Anne is soms ten einde raad.