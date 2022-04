Appen met de Commissaris van de koning voor vip-plek op Bevrijdingsdag

Alle Twentse gemeenten per 10 oktober van Russisch gas af

LOSSER - Alle Twentse gemeenten zeggen per 10 oktober hun gascontract met Gazprom op. Nieuwe sanctiemaatregelen tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne maken dit mogelijk. Het leidt mogelijk tot veel hogere kosten, maar dat gemeenten zeggen dat dit de prijs is die ze bereid zijn te betalen.

25 april