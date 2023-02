Aquadrome koud? ‘Azijnpissers, het was vandaag lekker warm’

Robert uit Overdinkel overleefde aanslag op zijn leven, ging niet bij de pakken neer zitten en wil zitvolley­bal naar Twente halen

Robert Konter uit Overdinkel werd als militair in 1992 slachtoffer van een aanslag in de Egyptische woestijnregio Sinaï, toen een extremist met een vrachtwagen over hem heen reed. Konter overleefde, al verloor hij uiteindelijk wel zijn rechteronderbeen. Bij de pakken neer zitten doet hij niet: hij wil de sport zitvolleybal naar Twente halen, samen met voormalig zitvolleyballer Henk Dost.