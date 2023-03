Arnold Bruggink, van mascotte tot technisch directeur FC Twente: ‘Als je bang bent voor de druk, moet je er niet aan beginnen’

De Ballen Verstand ‘Als de trainer van Fortuna weer gek doet langs de lijn, vliegt Boschker hem aan’

Heracles heeft de slechte periode achter zich gelaten na een overtuigende zege maandagavond in Den Haag op ADO. Voor de Almeloërs was het de derde overwinning op rij. FC Twente bezorgde de fans een spektakel, die wel eindigde met een katerig gevoel. Dit en nog veel meer in de nieuwste aflevering van de podcast De Ballen Verstand.