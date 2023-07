Arnold van Heek (60) uit Lonneker geveld als hij laatste reebok omlegt

indebuurt.nl Naar het naakt­strand in Enschede: dit zijn de do's en don'ts

Je kent het wel: heb je de hele dag liggen zonnen, staan ’s avonds de witte bandjes van je badpak in je huid. Het alternatief: zonnebaden zonder badkleding op het naaktstrand van Het Rutbeek in Enschede. Misschien is dat nog wat spannend, zeker wanneer je voor het eerst gaat. Daarom vind je hier een paar handige do’s en don’ts voor naakt recreëren.