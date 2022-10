Arrestatieteam pakt verdachte van overval op snackbar in Enschede: vuurwapen aangetroffen in woning

ENSCHEDE - Een arrestatieteam van de politie heeft donderdagmorgen in Enschede een 36-jarige verdachte aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval op een snackbar aan de Poolmansweg op 8 oktober. In de woning van de verdachte is bij een doorzoeking een vuurwapen aangetroffen.

De overval vond plaats op zaterdagavond 8 oktober op een snackbar aan de Poolmansweg in Enschede. De verdachte droeg een helm .Als de eigenaresse samen met haar man nog bezig is in de zaak komt de man binnen en eist onder dreiging van een vuurwapen geld.

Onderzoek

Ze wist meteen hoe laat het was en slaagde er in om door de deur naar achteren te vluchten, waar haar man aanwezig was. De politie is die avond meteen een onderzoek gestart. Mede dankzij bewakingsbeelden, getuigenverklaringen en goed tactisch onderzoek kon het rechercheteam dat de zaak in behandeling heeft overgaan tot aanhouding van deze man.

Kenteken

Een getuige meldde zich de ochtend na de overval bij de politie met een mogelijk kenteken van de scooter van de verdachte, maar uit onderzoek van de politie is gebleken dat de bewuste man niets met de overval te maken heeft.

De woning van de 36-jarige Enschedeër is doorzocht. Een aantal goederen uit zijn woning zijn in beslag genomen. Hierbij is onder andere een vuurwapen aangetroffen. Onderzoek zal moeten uitwijzen of dit het wapen is dat gebruikt is bij de poging overval.