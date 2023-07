Arts Maria Kooijman vond in coronatijd afleiding in de keuken en legde haar creaties vast in een bijzonder kookboek

Levensloop Saar (12) uit Hengelo heeft haar eigen zwembad, maar zwemt nooit alleen

Voor museum Voorlinden in Wassenaar heeft kunstenaar Leandro Erlich ooit een droog zwembad gebouwd. Met die voor zwembaden kenmerkende blauwe wanden, maar zonder water dus. Je kunt er vanaf de zijkant in lopen. Het plafond is van glas dat lijkt te bewegen als water. Wie van boven door deze glazen vloer kijkt - want dan is het plafond een vloer geworden - denkt zwemmers te zien, vervormd door de golfjes.