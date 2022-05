Artsen uit de hele wereld komen voor World Doctors Orchestra naar Olga in Enschede: ‘Als je speelt, vergeet je alles’

Toen ze begon, was ze de enige Nederlander. Zeven jaar geleden in Bangkok had ze haar eerste concert. „Daar sta je dan in een vreemde omgeving tussen collega’s uit de hele wereld. Veel Europeanen natuurlijk, maar ook Amerikanen en Aziaten. Er was zelfs één arts uit Afrika. De meesten kwamen bij wijze van spreken zo uit hun praktijk of ziekenhuis. In eerste instantie voelde ik me verloren. Maar op het moment dat de muziek begint, valt alles weg. Dan voel je opeens een verbondenheid die alle grenzen overstijgt.”