Asielzoekers niet in De Noordmolen: ‘Ze kunnen wel twee weken in een sporthal’

Het gebouw De Noordmolen aan de Molenstraat is heel specifiek bedoeld als opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne, zo staat het in de ontheffing en zo is het ook aan omwonenden uitgelegd. Maar de vraag naar plekken voor Oekraïners is niet dringend, terwijl andere asielzoekers in Ter Apel op stoelen en in het gras slapen.

Gekkigheid

Aan de regio Twente is gevraagd om twee weken 150 crisisopvang voor die asielzoekers te regelen. Daar moet een plek voor worden gezocht en waarom dan niet in De Noordmolen, stelde D66 deze week voor. „Het is toch gekkigheid om De Noordmolen leeg te laten staan en aan de andere kant mensen in een sporthal op stretchers te leggen”, vond Gertjan Tillema.

Als de bussen komen

Hij kreeg er de handen niet voor op elkaar. Burgemeester Roelof Bleker ontraadde het idee ook. De plekken voor Oekraïners kunnen snel nodig zijn, zei hij. „Als die bussen komen, gaan ze naar De Noordmolen.” En die 150 mensen voor twee weken? „Dat kan ook in een bed in een hotel, of in een sporthal.” Dat hoeft zelfs niet per se in Enschede te zijn, aldus Bleker, die hoopte dat zich ‘wat kleinere gemeenten’ zouden melden met een opvanglocatie. Een meerderheid van de raad wees het D66-plan daarna af.