Asperges en aardbei, een gouden combinatie

Dit hippe hotel zonder personeel is nú al helemaal volgeboekt: ‘We komen lakens tekort’

Afgelopen maand is urban hotel Moloko geopend in de oude Melkhal in Enschede. Een volledig digitaal hotel, zónder personeel. De kinderziektes zijn er inmiddels uit, de eerste bezoekers zitten erin. „Leg maar eens uit aan iemand die digitaal niet zo handig is wat swipen is”, aldus Harald Droste.