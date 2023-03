Auto belandt in de sloot in Enschede, bestuurder door politie aangehouden

Poolse Tukker Janusz zag als kind de naziter­reur: ‘Mannen stonden met de broek op hun knieën, zo wisten ze snel wie joods was’

Straatarm en berooid arriveerde Janusz Debski met zijn ouders in maart 1945 vanuit Polen in Enschede. Bijna tachtig jaar later woont hij nog steeds in Twente en viert hij zijn 65-jarig huwelijk met de vrouw die hem hielp om in het reine te komen met zijn verleden. „Geluk is soms heel dichtbij.”