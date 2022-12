Auto's en taxibusje botsen tegen elkaar in Enschede

Lezing schrijver Jaap Scholten over zijn strijd voor bevolking Oekraïne: ‘Een mooi avontuur’

HAAKSBERGEN - Jaap Scholten, de Twentse schrijver die sinds 2003 in Hongarije woont, geeft op maandag 12 december een lezing in De Kappen. Vanaf het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft hij zich ingezet voor de Oekraïense bevolking. Zijn belevenissen heeft hij vastgelegd in een boek.

4 december