Automobilist belandt in sloot op Broekheurnerrondweg in Enschede

Camelot berekende ‘onver­klaar­ba­re’ servicekos­ten aan groep UT-studenten, kantonrech­ter fluit verhuurder terug

ENSCHEDE - Bewoners van de studentenflat De Hogekamp bij de UT betaalden in 2019 onterecht ruim 1.100 euro teveel aan kamerverhuurder Camelot. Dat oordeelde de kantonrechter in Enschede, die de verhuurder in 22 zaken terugfloot. De manier van rekenen leidde tot een onverklaarbaar voordeel voor Camelot, aldus de rechter. Camelot moet alle bedragen terugbetalen.

28 juli