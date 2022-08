Automobilist in Enschede treft Amerikaanse zeearend aan: ‘Hij was aan het muiten’

Een filmpje van de Twentse zeearend verscheen dinsdagavond op videowebsite Dumpert. Te zien is hoe een automobilist langs de gigantische roofvogel met een spanwijdte van ruim twee meter rijdt. ‘What te fuck ouwe...’, zegt de stem op het filmpje. “Misschien heeft ie wat. Hij is wel van iemand. Sick..”

Hongerig?

De vogel werd aangetroffen aan de Hengelosestraat in Enschede ter hoogte van woonplein Schuttersveld, tegenover de McDonalds. Gaat het om een nieuwe soort die midden in de bloedhete stad is neergestreken? Is de vogel verdwaald? Had ie honger? „Nee, het is een Amerikaanse zeearend, afkomstig uit België, die woont in Enschede”, zegt Rob Poliste.

Hij is valkenier van beroep en eigenaar van het bedrijf Valkenvlucht. Het gaat om zijn arend. Poliste geeft met zijn roofvogels vrijwel elke avond demonstraties in het Van Heekpark in Enschede, legt hij uit. Dinsdagavond ging het ‘even’ mis. „Ik sta er zowat 365 dagen per jaar, gisteren met 14 roofvogels. Dan vliegt er wel eens eentje de verkeerde kant op”, reageert de valkenier nuchter.

‘Niet tam, wel getraind’

De zeearend werd door automobilisten opgemerkt op zo'n 150 meter van het park waar hij plots was 'gevlogen’. De roofvogel maakte een rustige indruk. Volgens de Twentse valkenier leverde het ook geen gevaarlijke situaties op voor omstanders. „Hij zat gewoon te zitten op straat. Ze zijn niet tam, maar het zijn wel getrainde vogels.”

Volledig scherm Rob Poliste, hier met zijn zeearend tijdens een vogelshow. © Emiel Muijderman

Poliste kreeg al snel een belletje dat zijn vogel was aangetroffen op de openbare weg. Alle roofvogels die de Enschedeër gebruikt tijdens zijn vogelshows dragen een zendertje waarmee ze gelokaliseerd kunnen worden. Volgens de man van Valkenvlucht was de rust snel teruggekeerd en is de vogel zelf teruggevlogen naar het park.

„Ze zitten in de rui (dat is de periode waarin gewisseld wordt van verenkleed red.), dan vliegen ze wat moeilijker. En kunnen ze wel eens een beetje gaan muiten. Dan gaan ze hun eigen dingetje doen. Dat hoort er een beetje bij.”

Bekijk hieronder beelden van een vogelshow van Poliste in 2021