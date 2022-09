Automobilist rijdt auto total loss tegen boom in Enschede

Flinke klapper in Enschede: auto en scooter botsen, scooterrij­der gewond

ENSCHEDE - Een scooterrijder is dinsdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Enschede. Het ongeluk gebeurde omstreeks kwart over zeven op de kruising van de Hoge Boekelerweg en Lonnekerweg.

