Automobilist verblind door lampen tegenligger, komt in de sloot terecht in Enschede

Afvalver­wer­ker Leemans herrijst uit de as in Almelo, maar oorzaak verwoesten­de brand blijft mysterie

ALMELO - De nieuwe grote sorteerhal ligt op de tekentafel, schetst directeur Leemans van de gelijknamige afvalverwerker in Almelo. „In de loop van dit jaar gaan we bouwen”, zegt hij. Het betekent dat Leemans Afval & Reiniging letterlijk uit de as herrijst. De exacte oorzaak van de brand die het bedrijf trof bleek niet meer te achterhalen. Maar er is wel een sterk vermoeden.

17:05