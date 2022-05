Bal waarmee Feyenoord finale speelt deels ontworpen in Enschede: ‘Als ik mijn product straks op tv zie, streelt dat mijn ego’

Aantal ww-uitkerin­gen daalt gestaag in Twente en Achterhoek, dankzij seizoens- en uitzend­werk

ENSCHEDE - In Twente en de Achterhoek zette de daling van het aantal WW-uitkeringen vorige maand flink door. In april neemt veel bedrijvigheid toe, bijvoorbeeld in de horeca, bouw en landbouw. Bijna één op de drie mensen die vanuit de WW-uitkering aan het werk gaan, gaat aan de slag als uitzendkracht.

19 mei