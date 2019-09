Basisschool in Enschede tijdelijk dicht vanwege ratten

Dinsdagmiddag zagen personeelsleden twee van de diertjes door het gebouw lopen. Daarop werd direct actie ondernomen, door een specialistisch bedrijf en de GGD in te schakelen. „Een school sluit je niet zomaar”, zegt directeur Jan de Maa. „We moesten eerst zeker zijn dat het om ratten ging en niet om veldmuizen. Een bedrijf heeft onderzoek gedaan in het gebouw en daaruit blijkt dat er ratten onder de vloeren zitten.”



Om hoeveel beestjes het gaat, is niet bekend. „Een plaag wil ik het niet noemen, dat klinkt wel erg groot. Maar in het geval van ratten, neem je geen enkel gezondheidsrisico. En dan kijk je dus ook niet naar de kosten van de bestrijding.”

Via appgroepen en e-mail zijn alle ouders donderdag ingelicht. Terwijl er met man en macht wordt gewerkt om de ratten uit de school te krijgen, blijft De Noorderkroon twee dagen dicht. „We wachten het weekend af, om te kijken of alle maatregelen geholpen hebben. We hebben een schoolgebouw uit 1929, dus er zijn veel gaten en kieren waar ratten in kunnen kruipen.”

Begrip

Dinsdag verwacht de vrije school - met ongeveer honderd leerlingen en elf klaslokalen - de deuren weer te kunnen openen. „We zijn er hele dagen mee bezig. Gelukkig reageren de ouders van de leerlingen heel begripvol”, zegt de schooldirecteur.

Het is nog niet bekend of er in de omgeving meer klachten zijn over ratten. „Die vraag heb ik de gemeente ook gesteld, maar daar heb ik nog geen helder antwoord op gekregen”, aldus De Maa.