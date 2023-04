Basketbal: Jolly Jumpers uitgeschakeld in play-offs na nieuwe nederlaag tegen Binnenland

Nieuwsupdate Het geloof op proef gesteld en beloond: warmtenet in Hengelo, asperges uit Ambt Delden en Miljoenen­jacht in Borne

Dit zijn de dagen waarin we vieren dat het geloof behoorlijk op de proef werd gesteld en overwon. En dat doen we met asperges. Dat die nog net deze week hun kopjes weer boven de grond uitstaken in Ambt Delden en Bentelo kan geen toeval zijn. In Borne werd het geloof in het leven van een bescheiden winnaar in de Miljoenjacht beloond. En Hengelo? Dat wordt pas echt uitgedaagd in zijn geloof in het warmtenet.