BBB knalt naar zeventien zetels in Overijssel, CDA en Forum voor Democratie leveren fors in

ExitpollBoerBurgerBeweging is de grote winnaar van de verkiezingen in Overijssel. Volgens de exitpoll van de NOS komt de partij in een klap met 17 zetels in Provinciale Staten. Bijna alle andere partijen verloren, maar het CDA is de grootste verliezer.

Die winst van BoerBurgerBeweging (BBB) is nog groter dan werd verwacht op basis van peilingen van de afgelopen weken. Die wezen al in de richting van een grote overwinning, maar de winst voor de BBB valt met een derde van alle stemmen dus nog veel hoger uit, zo laat een exitpoll zien die tegen half tien woensdagavond bekend werd gemaakt. De marge die bij de exitpoll wordt aangehouden is één zetel.

Nagenoeg alle andere partijen boeken verlies, maar die van het CDA was dus het grootst. De Christendemocraten hadden negen zetels in Provinciale Staten, maar komen volgens de exitpoll nu niet verder dan 4 zetels. Jarenlang was het CDA de grootste partij in Overijssel, maar dat tijdperk is nu voorbij. Lijsttrekker Rick Brink legde zich erbij neer. „Dat kan ook moeilijk anders. Dit hebben we te accepteren.” Hij houdt toch hoop op een goede toekomst van zijn partij. „Vier jaar gelden kwam Forum van Democratie enorm op, nu de BBB. Over vier jaar kan het weer anders zijn.”

VVD tweede partij

De VVD wordt opnieuw de tweede partij van Overijssel, met 4 zetels, maar deelt die plek met GroenLinks. PvdA haalt 3 zetels. Forum voor Democratie was vier jaar geleden nog de grote winnaar van de verkiezingen. Toen kwam de partij in een klap met zes zetels in Provinciale Staten. Maar daar is niet veel meer van over. De partij haalt nu 1 zetel.

Plek voor nieuwkomers

Negentien partijen deden mee aan de verkiezingen in Overijssel. Nieuwkomers Volt en JA21 veroveren ook een plek in de Overijsselse politiek. Zij krijgen allebei 1 zetel.



Carla Evers, lijsttrekker van BBB noemt de enorme winst voor haar partij ‘ongelooflijk’. „Dit had ik nooit verwacht”, reageert de politica uit Hezingen, die vooraf hoopte op acht tot tien zetels. „Dit is met name een signaal dat het echt anders moet. De kiezer voelt zich niet meer gehoord. Dit is een enorme verantwoordelijkheid en ik weet nog niet hoe we het gaan doen. Maar we hebben een sterk team, we gaan het samen doen. Ook met andere partijen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Exitpoll

De exitpoll is uitgevoerd in opdracht van de NOS, die de Overijsselse prognose om 21.20 uur bekendmaakte. Gedurende de dag is bij verschillende stembureaus in de hele provincie aan mensen gevraagd om na het uitbrengen van hun officiële stem, dat nog een keer te doen voor de exitpoll. De uitslag kan nog veranderen, bij een exitpoll wordt rekening gehouden met een foutmarge van maximaal een tot twee zetels.